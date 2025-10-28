Despliegan Elementos de Seguridad en Guachochi Tras Ataque Armado que Dejó Siete Muertos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reforzó la presencia de las fuerzas del orden en el municipio de Guachochi, Chihuahua, luego del ataque armado que dejó un saldo de siete personas sin vida y varios heridos.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, confirmó que se desplegó un operativo especial con más de 130 elementos y 40 unidades tácticas, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con el objetivo de restablecer la seguridad y localizar a los responsables.

Noticia relacionada: Ataque Armado en Guachochi, Deja Siete Personas Sin Vida; Despliegan Operativos

Realizan despliegue interinstitucional

Como parte del operativo, las autoridades informaron del aseguramiento de una camioneta con blindaje artesanal presuntamente utilizada en la agresión, así como la detención de una mujer en posesión de diversos envoltorios con presunta droga.

Las acciones incluyen patrullajes constantes, revisiones vehiculares, entrevistas con habitantes y presencia estratégica en los puntos más conflictivos del municipio. Además, las labores de vigilancia están respaldadas por la tecnología de la Plataforma Centinela, que permite obtener información en tiempo real para fortalecer la respuesta de las corporaciones.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque en Guachochi?

La Fiscalía de la Zona Sur identificó a las víctimas mortales como:

Luis Ever C.P. , de 44 años.

, de 44 años. Alicia B.T. , de 43.

, de 43. Roberto R.R., de 39.

Además de dos hombres aún sin identificar. Asimismo, sobre la carretera que conduce a la localidad de Yoquivo, a la altura del lugar conocido como El Lobito, fueron localizadas otras dos personas sin vida, identificadas como Liborio L.C., de 25 años, y María C.G., de 26, ambos con impactos de proyectil de arma de fuego.

Balaceras en Guachochi: Mueren Siete Personas Ajenas a Enfrentamientos en Chihuahua

Las personas heridas fueron registradas como:

Blanca Rosa C.E. , de 44 años.

, de 44 años. Sergio J.F. , de 27.

, de 27. Eddy Omar F.M. , de 25.

, de 25. Un menor de 2 años .

. Crishelen S.P. , de 20.

, de 20. Jorge H.A. , de 39.

, de 39. Jorge Humberto P.B., de 22.

Todos con heridas de bala en distintas partes del cuerpo. En el lugar se aseguraron tres vehículos con múltiples impactos de bala.

Historias recomendadas: