Frente Frío 11 Traerá Fuertes Vientos y Temperaturas Bajo Cero en Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) confirmó que el Frente Frío número 11 provocará un notable descenso en las temperaturas y ráfagas de viento superiores a 55 km/h en distintas zonas del estado de Chihuahua durante esta semana.

De acuerdo con el pronóstico, entre el martes 28 y miércoles 29 de octubre se presentarán fuertes vientos en el tramo Juárez–Ascensión, así como en Ciudad Juárez y Palomas.

Prevén temperaturas bajo cero en la Sierra Tarahumara

Se prevé que las temperaturas mínimas muy frías, de entre 3°C y -3°C, afectarán las zonas serranas de Madera, Temósachic, Majalca, Basaseachi, Creel, San Juanito, Guadalupe y Calvo, Balleza y El Vergel, donde se espera la primera ola de heladas de la temporada.

En municipios como Chihuahua, Juárez, Delicias y Parral, las temperaturas mínimas descenderán a entre 10°C y 11°C el miércoles, y 8°C a 9°C el jueves, mientras que en Cuauhtémoc se estiman valores entre 6°C y 7°C.

La CEPC exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, proteger a personas vulnerables y evitar exponerse a ráfagas fuertes en carretera, además de recordar que ante cualquier emergencia se puede llamar al 9-1-1.

