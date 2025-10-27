Vinculan a Proceso a Dueña y Empleado de Funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que fueron vinculados a proceso Nancy Ivette A. A. y Roberto Isaac A. A., dueña y empleado de la funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez, por su presunta participación en delitos relacionados con la correcta inhumación, exhumación y respeto a cadáveres o restos humanos, así como por fraude.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes que acreditan la posible implicación de ambos en los hechos ocurridos desde el 25 de mayo de 2025, cuando presuntamente ocultaron el cadáver de un hombre, cuyo paradero aún se desconoce.

Presuntamente simularon una cremación y cobraron por el servicio

Las investigaciones apuntan a que los acusados supuestamente simularon la cremación del cuerpo y obtuvieron un lucro indebido de 14 mil pesos por dicho servicio.

Tras valorar los datos de prueba, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos determinó ratificar la prisión preventiva para ambos y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

