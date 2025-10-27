Productores Toman la Caseta de Sacramento en Chihuahua; Protestan por Falta de Apoyos

Hoy lunes 27 de octubre de 2025, productores agrícolas de Chihuahua se sumaron a las movilizaciones nacionales que reclaman la falta de apoyo y reacción del Gobierno Federal hacia el campo mexicano.

Decenas de agricultores provenientes de diversos municipios del estado se concentraron en la caseta de Sacramento, ubicada en la salida norte de la capital, donde tomaron las instalaciones y permitieron el libre paso a cientos de vehículos que transitaban por la zona.

Exigen financiamiento y cambios en el tratado comercial

Los líderes del movimiento señalaron que entre sus principales demandas está el financiamiento a proyectos productivos, así como la exclusión de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que las condiciones actuales afectan la competitividad del productor nacional.

Advirtieron además que, de no obtener una respuesta favorable y pronta del Gobierno Federal, las movilizaciones continuarán en todo el país.

El sector agrícola de Chihuahua ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por el aumento en los costos de producción, la falta de subsidios y la competencia desleal frente a importaciones, factores que, aseguran, ponen en riesgo la estabilidad del campo mexicano.

