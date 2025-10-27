Muere Abuelito al Sufrir Infarto Mientras Conducía en Ciudad Juárez

Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de sufrir un infarto mientras conducía su vehículo, lo que provocó que perdiera el control e impactara contra otro automóvil en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles 21 de Marzo y Plutarco Elías Calles, donde el conductor afectado transitaba con vía libre cuando fue golpeado en el costado izquierdo por el vehículo sin control.

Autoridades confirmaron el fallecimiento

Paramédicos acudieron al lugar y al revisar automovilista confirmaron que ya no contaba con signos vitales, posteriormente cubrieron con una sábana blanca en espera del arribo del personal forense.

En tanto, agentes de la Coordinación de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del percance y retirar los vehículos involucrados.

