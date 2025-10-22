Anuncian el Festival “Camino al Mictlán” en Chihuahua con Motivo del Día de Muertos

El Gobierno del Estado de Chihuahua anunció la realización del festival “Camino al Mictlán”, que se llevará a cabo del 26 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza del Ángel de la ciudad de Chihuahua, con motivo del Día de Muertos.

Se trata de una experiencia inmersiva que permitirá a los asistentes conocer la cosmovisión mexica y el recorrido de las almas hacia el inframundo. La entrada al festival será totalmente gratuita, al igual que todas las actividades programadas. Los horarios serán los siguientes:

Domingo 26 de octubre: de 07:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre: de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Exposición de Perros Xoloitzcuintles

José de Jesús Granillo, secretario de Hacienda, informó que durante el evento también se llevará a cabo una exposición de perros xoloitzcuintles, diseñados por colaboradores del Gobierno del Estado. Este perro, según la tradición, guía a las almas en su viaje de cuatro años, atravesando nueve niveles hasta llegar al inframundo.

Además, se informó que durante el evento se podrán donar artículos de limpieza, los cuales serán entregados a distintos albergues de la ciudad.

