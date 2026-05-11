Habrá Cierres Nocturnos en la Nogales e Industrias por Instalación de Postes en Chihuahua

A partir de este lunes 11 de mayo se implementarán cierres nocturnos a la circulación vehicular en el cruce de las avenidas Los Nogales e Industrias, debido a los trabajos de instalación de postes de alta tensión sobre el nuevo paso superior que se construye en la zona norte de la ciudad de Chihuahua.

La Dirección de Obras Públicas Municipales informó que las restricciones viales permanecerán diariamente desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, horario en el que se reanudará el flujo vehicular para evitar congestionamientos durante las primeras horas del día.

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De acuerdo con las autoridades municipales, las labores podrían extenderse durante toda la semana, por lo que exhortaron a los automovilistas a tomar rutas alternas, principalmente a trabajadores de maquiladoras y conductores que transitan por el sector durante la madrugada.

Instalarán postes sobre el nuevo puente en Nogales e Industrias

Carlos Rivas, director de Obras Públicas Municipales, explicó que el cierre será necesario para realizar la colocación de postes troncocónicos de alta tensión que deberán pasar por encima de la nueva estructura vial.

“El cierre será en la noche de forma permanente durante los trabajos. La razón son los postes troncocónicos que se van a instalar ahí; que la instalación sea para arriba es decisión de la Comisión Federal de Electricidad”, explicó el funcionario.

Detalló que las maniobras se realizan siguiendo las especificaciones técnicas de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que la infraestructura eléctrica deberá pasar por encima del nuevo puente vehicular.

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Asimismo, aclaró que pese a las obras no se tiene contemplado suspender el suministro de energía eléctrica en el sector.

“En la zona seguirá la luz normal, no se va a cortar el suministro de electricidad”, indicó Carlos Rivas.

Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a la señalización preventiva y considerar tiempos adicionales de traslado durante las noches en que se desarrollen los trabajos.

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