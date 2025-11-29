Hallan a Dos Hombres Asesinados en Ciudad Juárez; Uno No Tenía Cabeza

Autoridades municipales atendieron un reporte al número de emergencias 911 que alertó sobre el hallazgo de un hombre sin vida en el poblado Jesús Carranza, perteneciente al sector Riveras, en Ciudad Juárez.

Según la denuncia inicial, una mujer informó que su pareja, quien se dedicaba a labores agrícolas, no había regresado a casa. Habitantes del área señalaron haber escuchado detonaciones, por lo que la mujer salió a buscarlo. Al llegar a una zona de brechas, lo encontró sin vida.

Localizan un segundo hombre sin vida

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y confirmaron no solo el homicidio reportado, sino la localización de un segundo hombre sin vida. Ambos presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; uno de ellos se encontraba decapitado.

En el área fueron asegurados un tractor y una camioneta negra, aparentemente propiedad de las víctimas. Los cuerpos se localizaron en una zona de terracería dentro del poblado, la cual quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

