Hombre en Situación de Calle Muere por Hipotermia en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este domingo 25 de enero se reportó el hallazgo de un hombre sin vida debajo del puente ubicado sobre la avenida de los Insurgentes, en el cruce con el eje vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, se trataba de un hombre en situación de calle.

Se informó que anteriormente se le había ofrecido ser trasladado a un albergue del sector para resguardarse de las bajas temperaturas; sin embargo, el hombre se negó a recibir apoyo.

Autoridades Resguardaron la Zona

El cuerpo fue localizado por otras personas que también se encontraban en situación de calle, quienes realizaron el reporte a las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para resguardar la zona. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, arribó una unidad del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley, la cual permitirá establecer la identidad del hombre, así como la causa real de su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han registrado más casos de muertes por hipotermia durante el presente fin de semana.



