Identifican a Oficiales Caídos en Ataque Armado de Moris; Serán Despedidos con Honores

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer los nombres de los elementos que perdieron la vida en el enfrentamiento con civiles armados pertenecientes a un grupo delictivo en el municipio de Moris, Chihuahua.

El titular de la corporación, Gilberto Loya, compartió mensajes para honrar y lamentar el fallecimiento de quienes fueron identificados como:

Ana Esmeralda Arteaga Arroyo

Germán Peralta Hernández

Guillermo Aguirre Palma

¿Qué Fue lo que Pasó en el Municipio de Moris, Chihuahua?

Los tres suboficiales pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y se dirigían a relevar a sus compañeros en un operativo permanente en la región cuando fueron emboscados por el grupo criminal.

Dos de los elementos fallecieron a causa de las lesiones que sufrieron al desbarrancarse la unidad oficial en la que viajaban, mientras que uno más murió por impactos de proyectil de arma de fuego durante el ataque armado.

Cabe recordar que en el hecho violento también resultaron heridos otros elementos, quienes fueron trasladados en helicópteros de la corporación a la capital del estado para su atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

De manera oficial se dio a conocer que este jueves 9 de octubre se realizará una ceremonia de despedida con honores en la capital del estado para los tres elementos caídos en cumplimiento de su deber.

