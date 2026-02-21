Localizan Cuerpo Envuelto en Lona Azul en Riberas del Bravo, Etapa 7 en Ciudad Juárez

El cuerpo de un hombre fue localizado envuelto en una lona azul en el cruce de Rivera de Cozumel y Rivera de Piedras Negras, en el fraccionamiento Riberas del Bravo, etapa 7, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo fue realizado por vecinos del sector, quienes reportaron a las autoridades la presencia de un bulto sospechoso debajo de un árbol, junto a un cúmulo de basura. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de una persona sin vida.

Víctima estaba atada de pies y manos

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, la víctima estaba atada de pies y manos. Vestía una camisa de cuadros y en la bolsa del pantalón se le encontró un llavero con la leyenda “Parral”.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua continúa con las indagatorias para esclarecer el caso.

