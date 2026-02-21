Inicio Chihuahua Localizan Cuerpo Envuelto en Lona Azul en Riberas del Bravo, Etapa 7 en Ciudad Juárez

Localizan Cuerpo Envuelto en Lona Azul en Riberas del Bravo, Etapa 7 en Ciudad Juárez

Un hombre fue hallado sin vida envuelto en una lona azul en el fraccionamiento Riberas del Bravo, etapa 7, en Ciudad Juárez.

En la bolsa del pantalón se le encontró un llavero con la leyenda “Parral”. Foto: N+

El cuerpo de un hombre fue localizado envuelto en una lona azul en el cruce de Rivera de Cozumel y Rivera de Piedras Negras, en el fraccionamiento Riberas del Bravo, etapa 7, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo fue realizado por vecinos del sector, quienes reportaron a las autoridades la presencia de un bulto sospechoso debajo de un árbol, junto a un cúmulo de basura. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de una persona sin vida.

Víctima estaba atada de pies y manos

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, la víctima estaba atada de pies y manos. Vestía una camisa de cuadros y en la bolsa del pantalón se le encontró un llavero con la leyenda “Parral”.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua continúa con las indagatorias para esclarecer el caso.

Chihuahua