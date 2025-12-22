Muere Conductora de Plataforma Tras Caer con Pasajeros a Canal de Irrigación en Cd. Juárez

Una conductora de plataforma perdió la vida luego de que el vehículo que manejaba cayera a un canal de irrigación en el fraccionamiento Riberas del Bravo, etapa siete, al suroriente de Ciudad Juárez.

El accidente se registró en el cruce de las calles Rivera Siglo XXI y Riberas Dubras, luego de que, por causas que aún no han sido establecidas, la conductora perdiera el control de la unidad, lo que provocó que el automóvil terminara dentro del canal.

En el lugar trascendió que, además de la chofer, viajaban tres pasajeros, quienes quedaron atrapados tras la caída. Elementos de rescate acudieron al sitio y lograron sacar con vida a los ocupantes, quienes fueron valorados por paramédicos y reportados en condición estable.

Conductora fallece tras ser trasladada a hospital

Tras ser rescatada la conductora, fue trasladada de emergencia a la Unidad Médica Especializada ubicada sobre el bulevar Independencia, donde personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no había sido revelada, y se indicó que será la autoridad correspondiente la encargada de realizar los procedimientos legales para su identificación.

Al sitio del accidente acudieron corporaciones de emergencias y seguridad, quienes realizaron las labores de rescate y aseguraron el área, mientras se llevaban a cabo las primeras indagatorias para determinar las causas exactas del percance.

