Precio del Dólar Hoy Jueves 28 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano tuvo un retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense luego del informe de Banxico sobre la perspectiva de crecimiento económico

Billete de un dólar y monedas de cinco y diez pesos mexicanosFoto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano cayó 0.44% frente al dólar, cerrando en 17.39 pesos este miércoles. Entérate qué fue lo que ocurrió

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