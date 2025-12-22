Muere Hombre Tras Riña en Calles de Ciudad Juárez; Otro Resultó Lesionado

Un hombre perdió la vida luego de verse involucrado en una riña a golpes registrada en el cruce de las calles Lorenzo Bracamontes y Pascual Orozco, en Ciudad Juárez, informaron autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió entre al menos dos personas, quienes resultaron con lesiones de consideración tras la pelea. Vecinos del sector alertaron a los números de emergencia, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y paramédicos.

Tras la agresión, dos hombres lesionados fueron trasladados para recibir atención médica hasta una unidad hospitalaria ubicada en el cruce de la avenida De los Aztecas y Ponciano Arriaga. Sin embargo, al momento de su ingreso, personal médico confirmó el fallecimiento de uno de ellos, presuntamente a consecuencia de las lesiones sufridas durante la riña.

No se ha dado a conocer la identidad del hombre fallecido

Luego de que se reportara el deceso, el caso fue notificado a la Fiscalía General del Estado, instancia que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre fallecido, ni se ha informado si hay personas detenidas en relación con estos hechos. El segundo lesionado permanece bajo observación médica, aunque su estado de salud no fue precisado por las autoridades.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo y colaborar con información que ayude al esclarecimiento de este hecho violento ocurrido en la ciudad.

