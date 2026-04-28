Ola de Calor en Chihuahua: Prevén Altas Temperaturas e Intensos Vientos

El Sistema Meteorológico Nacional, a través de su canal oficial de comunicación, emitió una alerta por ambiente extremadamente caluroso en diversos estados de la República Mexicana, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

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De acuerdo con la información oficial, estas condiciones mantendrán una ola de calor al suroeste del estado de Chihuahua y estarán vigentes desde el martes 28 hasta el miércoles 29 de abril, generando vientos de entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras.

Asimismo, se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en el suroeste de Chihuahua, mientras que en zonas serranas se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles.

Condiciones Climáticas Para los Próximos Días en Chihuahua

Para el jueves 30 de abril se pronostican intervalos de chubascos, así como lluvias puntuales al norte del estado. Sin embargo, también se prevé un incremento en la intensidad del viento, con velocidades de 50 a 60 km/h y rachas de hasta 80 a 100 km/h. Para el viernes 1 de mayo desaparece la probabilidad de lluvia en la entidad; no obstante, continuarán los vientos fuertes, con rachas de entre 70 y 90 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones y evitar permanecer cerca de árboles, anuncios publicitarios, bardas u objetos que puedan caer debido a los vientos.

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