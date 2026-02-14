Protestan en Ciudad Juárez Tras el Amparo para Dueño del Crematorio Plenitud

Familiares de víctimas del caso del Crematorio Plenitud se manifestaron este día al exterior de la Fiscalía de la Zona Norte, en Ciudad Juárez, para exigir respuestas claras a las autoridades y, en su caso, la destitución de los fiscales que han encabezado la investigación.

Con pancartas y consignas, los inconformes señalaron que la reciente resolución judicial representa un revés para las familias afectadas, quienes aún buscan justicia tras el hallazgo de cientos de cuerpos que no fueron incinerados conforme a lo contratado.

Resolución judicial permitió proceso en libertad para dueño del Crematorio Plenitud

La protesta surge luego de que un juez determinara que los hechos imputados a José Luis "N", propietario del Crematorio Plenitud, no constituyen un delito grave, lo que permitió que el proceso penal continúe en libertad.

Para los familiares, esta decisión debilita la investigación y envía un mensaje de impunidad, pues consideran que la magnitud del caso, tras el hallazgo de 386 cuerpos en las instalaciones del crematorio, ameritaba medidas más estrictas.

Los manifestantes demandaron mayor transparencia en el avance del expediente y solicitaron que se revise la actuación de los fiscales responsables del caso, al señalar presuntas omisiones durante la integración de la carpeta de investigación.

El caso del Crematorio Plenitud ha generado indignación en Ciudad Juárez, donde las familias afectadas continúan a la espera de justicia y del esclarecimiento total de los hechos.

