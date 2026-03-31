¿Qué Sí y Qué No Puedes Cruzar a EUA en Pascua? CBP en El Paso, Texas, Emite Recomendaciones

La Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, Texas, emitió una serie de recomendaciones para las personas que planean viajar hacia Estados Unidos en días previos o durante el domingo 5 de abril, cuando se celebra el Día de Pascua.

Entre las principales indicaciones, las autoridades advirtieron que debido a regulaciones sanitarias vigentes en los cruces fronterizos, está prohibido ingresar:

Huevos frescos.

Aves vivas.

Pollo crudo.

Asimismo, recordaron que las cáscaras de huevo decoradas con confeti sí están permitidas, pero con ciertas condiciones: deben estar limpias, secas y libres de cualquier residuo, además de que existe un límite de hasta 12 piezas por pasajero.

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Productos que debes declarar al cruzar la frontera

La autoridad también destacó que todos los productos derivados del huevo deben ser declarados al momento de cruzar, incluyendo aquellos rellenos con crema o chocolate, los cuales pueden ser sujetos a inspección o incluso prohibición, dependiendo de su origen y preparación.

En este sentido, se puntualizó que los huevos de dulce con juguetes en su interior no están permitidos para su importación hacia Estados Unidos.

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Las autoridades exhortaron a los viajeros a informarse previamente y cumplir con las disposiciones para evitar contratiempos en los cruces fronterizos durante esta temporada.

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