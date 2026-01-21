Se Registra Incendio en Vivienda de Ciudad Juárez; Investigan Si Fue Intencional

Durante la madrugada de este miércoles 21 de enero, se registró una llamada al número de emergencias 911 por parte de vecinos del fraccionamiento Parajes de San José, en Ciudad Juárez, quienes reportaron el incendio de una vivienda.

Podría Interesarte: Muere Adulto Mayor Antes de Cobrar Pensión del Bienestar en Ciudad Juárez

De acuerdo con testigos, un hombre salió de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Costa de Cantabria y Paseo de San José, y minutos después el inmueble comenzó a incendiarse, por lo que de inmediato se realizó el reporte para solicitar la presencia de las autoridades.

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron con una máquina y una cisterna para combatir el fuego. De acuerdo con el informe de la corporación, únicamente se registraron pérdidas materiales.

Investigan Si el Incendio Fue Provocado

Las autoridades señalaron que una persona fue puesta bajo resguardo, presuntamente relacionada con el incendio. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información, por lo que se espera que en las próximas horas se brinden más detalles conforme avancen las investigaciones para determinar si el siniestro fue accidental o provocado.

Alertan Sobre Riesgos a la Salud por Incidentes con Tanques de Gas en Chihuahua

Historias recomendadas: