UACJ Suspende Clases Presenciales por Lluvias en Ciudad Juárez

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez informó a través de sus redes sociales que, debido a las condiciones climatológicas registradas, las actividades académicas de este lunes 13 de octubre de 2025 en los campus Norte y Ciudad Universitaria se llevarán a cabo mediante la plataforma virtual Teams.

Asimismo, se anunció que las actividades administrativas no se realizarán de forma presencial durante la jornada, por lo que se exhorta a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a los medios oficiales ante cualquier actualización sobre cambios institucionales.

Protección Civil Mantiene Alerta Preventiva en Ciudad Juárez

Las autoridades informaron que la nubosidad continúa desplazándose del suroeste al noreste, lo que podría generar lluvias de ligeras a moderadas en la región.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá de forma continua hasta el martes 14 de octubre, por lo que se recomienda a la población mantenerse al pendiente de los avisos y pronósticos meteorológicos actualizados, a fin de prevenir cualquier percance.

