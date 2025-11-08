Vinculan a Proceso a los Cinco Imputados por Ataque Armado en Tortillería de Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que fueron vinculados a proceso cinco hombres por su presunta participación en el ataque armado ocurrido en la tortillería “Tres Hermanos”, ubicada en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los imputados fueron identificados como Víctor Manuel V. A., Mateo D. M., Hugo C. S., Francisco Javier G. M. y David A. V., quienes enfrentarán cargos por homicidio calificado con penalidad agravada en perjuicio de cuatro hombres, y por homicidio calificado en grado de tentativa cometido contra otra víctima.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos resolvió la vinculación a proceso y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El ataque dejó cuatro muertos y un herido

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, dos de los acusados ingresaron al establecimiento, ubicado en el cruce de Juan Cobos y Guadalupe Casillas, y dispararon contra siete personas. Cuatro de ellas perdieron la vida, una resultó lesionada y dos lograron resguardarse.

La Fiscalía detalló que los cinco imputados presuntamente planearon y coordinaron el ataque, con un reparto de funciones previo para privar de la vida a las víctimas.

Los agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cumplimentaron las órdenes de aprehensión dentro del Cereso Estatal No. 3, donde los acusados ya se encontraban recluidos por otro delito.

