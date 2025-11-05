¿Cuándo Es la Próxima Superluna de 2025? Fecha y Cómo Verla

Si te gusta admirar el cielo nocturno y los fenómenos astronómicos, no puedes perderte la superluna de diciembre, también conocida como Luna Fría, en N+ te contamos cuándo será y cómo verla.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Luna llena ocurre al atardecer, pero se ve más brillante a la medianoche. La siguiente superluna iluminará el cielo el próximo 4 de diciembre de 2025. Su máxima iluminación será a las 23:14 horas GTM.

Su nombre de Luna Fría proviene de las antiguas tradiciones nativas de América del Norte, asociadas con el inicio del invierno y las noches más largas del año.

Cabe señalar que además, al ser la última Luna Llena antes del solsticio de invierno, se convertirá en la despedida astronómica del año. Durante esas fechas, el hemisferio norte tendrá noches más largas, lo que permitirá observar el fenómeno durante más tiempo.



