De Luna Llena a Nueva: Este es el Calendario Lunar de Noviembre 2025

En este mes de noviembre, la Luna también será muy brillante en una fecha específica, en N+ te compartimos el calendario lunar para que contemples el cielo nocturno

Durante este mes de noviembre, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo fascinante para los amantes de la astronomía. La Luna pasará por sus diferentes fases, destacando la esperada Superluna del Castor, también conocida como Luna del Cazador, que será una de las más brillantes y grandes del año.

El satélite natural pasará por diferentes fases, entre ellas, la Luna llena, que en este mes se le conoce como la superluna del Cazador, o Luna del Castor, que será una de las más brillantes y grandes del año, previamente te compartimos todos los detalles en Superluna de Noviembre 2025: Fecha Exacta para Ver la Penúltima Luna Llena de 2025 en México.

Video: Eclipse Total de Luna "Sangrienta" Dura 83 Minutos y se Observa en Medio Oriente

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) hay ocho fases lunares que son la Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena, gibosa menguante, cuarto menguante, gibosa creciente, creciente y la Luna menguante, este ciclo se repite una vez al mes, cada 29 días.

Noticia relacionada: La Mayor Superluna del 2025: Estos Son los Eventos Astronómicos de Noviembre.

Fases de la Luna en noviembre

El próximo miércoles 5 de noviembre habrá Luna llena.

El 12 de noviembre será cuarto menguante.

El día 20 de noviembre, que se conmemora la Revolución Mexicana habrá Luna nueva.

El viernes 28 de noviembre será cuarto creciente.

¿Qué es la Superluna del Castor?

Según el portal astronómico Star Walk, la Superluna del Castor o del Cazador será muy luminosa, ya que alcanzará su plenitud cuando se encuentre más cerca de la Tierra, en el punto conocido como perigeo.

Esta fase recibe su nombre tradicional de las antiguas comunidades norteamericanas, que identificaban este momento como la época en que los castores se preparaban para el invierno. Por su cercanía con la Tierra, esta Superluna ofrecerá un resplandor intenso y una apariencia más voluminosa en el firmamento.

El satélite natural podrá observarse a simple vista desde cualquier punto del territorio mexicano, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Historias recomendadas:

FBPT