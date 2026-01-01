¿Cómo Se Vio el Año Nuevo 2026 desde el Espacio? Impactantes Fotos del Primer Día de Enero

La Estación Espacial Internacional (EEI) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) desearon un feliz Año Nuevo 2026 con las primeras imágenes tomadas desde el espacio hoy, jueves 1 de enero.

En su cuenta de la red social X, la NASA publicó una espectacular fotografía acompañada del mensaje: “Nuevo amanecer, nuevo día, nuevo año”.

Pero además escribió: “¡Hacia la Luna en 2026!”, pues en septiembre de 2025 anunció que en febrero de este año volverá a la Luna con la misión Artemis II, en lo que representa la primera misión tripulada enviada al satélite desde 1972.

Imagen desde el espacio este 2026. Foto: @NASA

EEI comparte fotos en redes sociales

Por su parte, también en redes sociales, la EEI recordó que orbita en 16 amaneceres y atardeceres cada día.

Ante ello, compartió fotografías espectaculares de amaneceres y atardeceres pasados, tomadas desde el laboratorio orbital, para así dar comienzo al 2026.

Además, recordó que en 2025, un total de 25 miembros de la tripulación de todo el mundo vivieron a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Ahí, realizaron investigaciones pioneras en microgravedad que benefician la salud humana y hacen avanzar las industrias de la Tierra y el espacio, completando 25 años de presencia humana continua en el puesto orbital.

“¡Brindemos por otro año de investigación pionera a bordo de la Estación Espacial Internacional, desde la investigación humana hasta la ciencia espacial y todo lo demás!”, señaló en otra publicación.

¿Sabías que?

Desde la llegada de la primera tripulación hace más de 20 años, la EEI se ha convertido en un laboratorio científico de última generación, según información de la NASA.

La Estación Espacial Internacional es una pequeña ciudad científica flotando en el espacio y girando alrededor de la Tierra (a 400 kilómetros).

En ella participan 5 agencias espaciales: NASA (Estados Unidos), Roscosmos (Rusia), JAXA (Japón), ESA (Europa) y la CSA (Canadá).

Es tan grande como un campo de futbol: 100 metros de largo y 80 metros de ancho.

Fue diseñada entre 1984 y 1993; su construcción comenzó en 1988 y en 2021 se añadieron nuevos módulos.

Cuenta con 43 módulos y elementos instalados: paneles solares desplegables, módulos de acoplamiento, módulos de laboratorio, espectrómetros, transportadores y más.

Con información de N+.

