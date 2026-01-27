Hallan Herramientas de Madera Más Antiguas; Tiene 400 Mil Años y No las Hicieron ‘Homo sapiens’

Arqueólogos de la Universidad de Reading hallaron en Grecia las herramientas de madera más antiguas de las que se tenga conocimiento. Las piezas tienen una antigüedad de 430 mil años y habrían sido hechas por humanos, pero no de nuestra especie, la Homo sapiens, sino neandertales.

La tecnología anterior al surgimiento del Homo sapiens

Las primeras civilizaciones surgieron de forma independiente en varios puntos del globo hace varios miles de años: sitios como China, el valle del Indo, Mesoamérica, Egipto y Mesopotamia vieron el surgimiento de la agricultura y la escritura entre 6 mil y 4 mil años, dependiendo de la región.

Pero este no fue el inicio de la tecnología humana. Tanto los humanos modernos, la especie Homo sapiens, como sus ancestros, hicieron un uso extensivo de herramientas y tecnologías, mucho antes del desarrollo de la escritura, que marca el inicio de la historia.

Por ejemplo, en 2022, un estudio publicado en la revista Nature Ecology and Evolution dio cuenta del hallazgo de que se cocinaba con fuego controlado en lo que hoy es Israel hace más de 700 mil años. Este fuego, con temperaturas superiores a la de cualquier horno de cocina casero moderno, era utilizado por la especie Homo erectus para cocinar pescado.

Hallan herramientas de madera de 400 mil años en Grecia

Ahora, una investigación elaborada por la Universidad de Reading dio cuenta del hallazgo de herramientas de madera con una antigüedad de 430 mil años. Los objetos hallados en la península de Peloponeso, en Grecia, habrían sido fabricadas por humanos, pero no de nuestra especie.

Herramienta de madera hallada en Grecia, posiblemente hecha por neandertales. Foto: Universidad de Reading

En el artículo publicado en las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (PNAS, por sus siglas en inglés), los científicos sugieren que estas herramientas de madera habrían sido fabricadas por los primeros neandertales o por sus antepasados, pertenecientes a la especie Homo heidelbergensis.

Estas herramientas presentarían huellas evidentes de trabajo manual. Ambas fueron hechas a partir de pedazos de aliso y sauce. Al respecto, el artículo señala:

Un pequeño fragmento de tronco de aliso presenta claras huellas de trabajo y uso consistentes con un palo multifuncional probablemente usado para excavar en la paleocosta; y un artefacto muy pequeño de sauce/álamo exhibe signos de tallado y posible desgaste por uso.

El artículo también menciona que junto a estas herramientas fueron hallados restos de elefantes, así como artefactos hechos a partir de piedra y huesos en el sitio arqueológico de Marathousa, en Arcadia, Grecia.

Las herramientas de madera se excavaron junto con restos de elefantes descuartizados, pequeños artefactos líticos y desechos, y hueso trabajado, lo que subraya la diversidad del uso de diversas materias primas con fines tecnológicos en Marathousa 1.

Por su antigüedad y tamaño, los antropólogos señalan que estas herramientas modifican la actual cronología del uso de herramientas de madera. Estas habrían aparecido antes de lo pensado y con usos mucho más sofisticados de lo que se había supuesto.

Estos hallazgos amplían el rango temporal de las herramientas de madera tempranas. Representan tanto el uso de herramientas manuales más grandes y prácticas, como una herramienta de madera mucho más pequeña, probablemente de agarre manual, excepcionalmente pequeña para el Pleistoceno, lo que amplía los usos funcionales conocidos de las tecnologías madereras tempranas.

Annemieke Milks, investigadora principal de este estudio, señaló en un comunicado que esta clase de descubrimientos no son frecuentes, debido a que esta clase de herramientas puede descomponerse con facilidad:

A diferencia de las piedras, los objetos de madera necesitan condiciones especiales para sobrevivir durante largos periodos de tiempo. Examinamos todos los restos de madera detenidamente, observando sus superficies al microscopio. Encontramos marcas de corte y tallado en dos objetos: indicios claros de que los primeros humanos los moldearon.

