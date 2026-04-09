¿Por Qué la Misión Artemis II Hará un Amerizaje y no un Aterrizaje? Significado y Diferencias

¡Todo listo! Los astronautas de Artemis II ya están en el viaje de vuelta a casa, tras varios días explorando el lado oculto de la Luna. Y la NASA ha compartido detalles de cómo será el regreso de la misión a la Tierra, lo que ha despertado dudas entre los aficionados, quiénes se preguntan por qué la cápsula Orión hará un amerizaje y no un aterrizaje.

Hay que recordar que cuatro astronautas iniciaron este viaje el pasado 1 de abril con el objetivo de conocer el lado oculto de la luna, pero también para sentar las bases de los próximos viajes a la superficie lunar, por lo que en una nota previa ya te compartimos todo lo que ha hecho la Misión Artemis II.

Ahora, en preparación para su vuelta a casa, Liliana Villareal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis de la Agencia de Administración de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) dio detalles de cómo será el amerizaje de Orión este viernes 10 de abril, y aquí puedes consultar la hora y transmisión para seguir en México.

Video: Misión Artemis II Inicia su "Regreso a Casa" Luego de la Exitosa Travesía a la Luna

Pero, ¿por qué Artemis II usará un amerizaje para llegar a la Tierra? Significado

Lo primero que hay que entender es que un amerizaje es un concepto de aeronáutica que hace referencia al momento en que una aeronave impacta de manera controlada un cuerpo acuático, por lo que también es conocido como acuatizaje. Pero la definición también aplica en el campo de la astronáutica, donde un amerizaje define el impacto controlado de un vehículo espacial, en este caso la Nave Orión sobre una superficie marina.

De hecho, Liliana Villareal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis de la NASA, dijo que sin duda se trata de uno de los momentos más desafiantes de la Misión, debido a la velocidad con la que entra la cápsula a la atmósfera terrestre, momento en el que además se perderá comunicación con la tripulación.

La nave puede alcanzar una velocidad de hasta 40 mil kilómetros por hora, y a medida que desacelera, un sistema de 11 paracaídas se desplegará para reducir la velocidad de la cápsula y así permitir el amerizaje controlado.

Así se prevé que el amerizaje ocurra a unas 60 millas de la costa de California, y una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, la Marina y el equipo de la NASA harán el rescate de los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. De hecho en esta nota te explicamos a detalle cómo sería su rescate.

Liliana Villareal dio a conocer que los 8 minutos previos a que la nave americe en el Océano Pacífico son los más desafiantes, por el nivel de logística y precisión que se requiere entre todos los equipos.

Video: Misión Artemis II: Estas Son las Primeras Imágenes de la Tierra Desde la Nave Orión

¿Cuáles son las diferencias entre un amerizaje y un aterrizaje?

La principal diferencia versa sobre la superficie de contacto con la que la aeronave hace contacto, es decir la tierra o un cuerpo acuático. Y a diferencia de un aterrizaje normal, los amerizajes son considerados una maniobra de emergencia que requiere de distintas maniobras y equipamiento.

¿Por qué la NASA pidió evitar la zona del amerizaje de Artemis II este viernes 10 de abril de 2026?

Justo como lees, la NASA pidió a la población evitar la zona del aterrizaje de los astronautas de Artemis II previsto para este viernes 10 de abril, toda vez que los restos de la nave espacial representan un riesgo.

De hecho, los oficiales del Ejército de Estados Unidos, tardarán entre 30 a 45 minutos para recuperar a los astronautas, dado que deben esperar que los desechos de la nave no sean un riesgo.

Pese a que se prevé que la cápsula llegue a varias millas de la costa de San Diego, en la frontera Sur de Estados Unidos. La NASA fijó un rango de 2 mil millas náuticas en el Océano Pacífico para el amerizaje. Y en este video de la NASA puedes conocer a detalle cómo será el rescate de los cuatro astronautas.

Our Artemis II astronauts are headed back to Earth after their test flight around the Moon.



Listen to the latest episode of our Curious Universe podcast to learn how we'll bring the crew home: https://t.co/5c0wToicQW pic.twitter.com/OKlTEeLAS1 — NASA (@NASA) April 9, 2026

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