¿A Qué Hora y Dónde Amerizará Artemis II En Vivo? Así Sigues Transmisión en México de su Regreso

¡A la Luna y de regreso! Tras una intensa jornada de exploración del lado oculto de este satélite terrestre que llevó a cuatro astronautas por un viaje de 10 días a bordo de la Misión Artemis II de la NASA, este viernes 10 de abril de 2026 está previsto el regreso de la nave. Por lo que en N+ te decimos a qué hora y dónde será el amerizaje de la cápsula Orión, y cómo seguir la transmisión en vivo desde México.

A través de las imágenes que compartieron en redes sociales, el comandante Reid Wiseman, el piloto Víctor Glover, y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen, la humanidad fue testigo de la exploración de la Luna, que allanará el camino para futuras misiones a la superficie lunar.

De hecho, en una nota previa ya te contamos a detalle todo lo que ha hecho Artemis II, así como la experiencia que han tenido los cuatro astronautas en esta misión que los llevó a darle la vuelta a la Luna y descubrir qué hay en el lado oculto del satélite.

Video: Misión Artemis II Inicia su "Regreso a Casa" Luego de la Exitosa Travesía a la Luna

Entonces, ¿a qué hora y dónde amerizará Artemis II el Viernes 10 de Abril 2026?

Ahora bien, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha compartido cómo será la jornada de regreso a casa (La Tierra) de los cuatro astronautas que viajaron en la Misión Artemis II.

Lo primero que hay que entender es que a su regreso, la cápsula Orión hará un amerizaje en el océano Pacífico, a unas 60 millas de la costa de San Diego, California tras entrar a la atmósfera terrestre. Será en ese punto donde posteriormente se recupere a la tripulación. Liliana Villareal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis de la NASA, aseguró que sin duda se trata de uno de los momentos más desafiantes de toda la misión que despegó el pasado 1 de abril de 2026 desde Florida.

La NASA tiene previsto que el amerizaje ocurra a las 08:07 EDT, (es decir a las 06:07 pm hora de Ciudad de México del viernes 10 de abril de 2026).

¿Cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra y la recuperación de la tripulación?

Así, tras completar su viaje de aproximadamente 10 días a la órbita lunar y de regreso a la Tierra, la nave Orión entrará a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 40,000 kilómetros por hora. A medida que desacelera, un sistema de 11 paracaídas se desplegará por una secuencia precisa para reducir la velocidad de la cápsula y permitir el amerizaje controlado. De hecho, los astronautas perderán comunicación a medida que ingresan a la atmósfera terrestre.

Una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, helicópteros y un equipo de buzos de la Marina en botes pequeños, junto con un equipo de denominación líder de operaciones en aguas abiertas de la NASA evaluarán el entorno de la cápsula.

Cuando sea estabilizada la nave, los buzos se apoyarán de una balsa inflable a la que llamarán "El Porche Delantero", debajo de la escotilla lateral de Orión para ayudar a la tripulación de los astronautas a salir. Y posteriormente serán subidos individualmente a un helicóptero que los trasladará a un buque.

Posteriormente, serán llevados a un compartimento de cuidados médicos para que se les haga una evaluación de su salud, antes de volar de regreso a la costa o al Centro Johnson. Mientras que la cápsula será remolcada hasta la cubierta inundable del buque. Si quieres conocer más sobre la trayectoria de regreso, puedes escuchar el siguiente episodio de la NASA.

Our Artemis II astronauts are headed back to Earth after their test flight around the Moon.



Listen to the latest episode of our Curious Universe podcast to learn how we'll bring the crew home: https://t.co/5c0wToicQW pic.twitter.com/OKlTEeLAS1 — NASA (@NASA) April 9, 2026

¿Cuánto ha durado el viaje de regreso de Artemis II desde la Luna en 2026?

La NASA que calificó esta misión de audaz detalló que el viaje de regreso de los cuatro astronautas tuvo una duración de aproximadamente cuatro días, en el que evaluaron cuidadosamente los sistemas de la nave.

De hecho, en lugar de requerir propulsión en el regreso, se aprovecha el campo gravitatorio Tierra-Luna, es decir una trayectoria de bajo consumo de combustible, lo que garantiza un retorno "natural".

Historia Relacionada: Artemis II Ya Tiene Moneda Conmemorativa que Brilla en la Oscuridad: Cuánto Vale y Dónde Comprar

Video: Momento Histórico de Artemis II: Rompe Récord de Distancia en Día 7 de Misión

¿Por qué se dice que la Misión Artemis II amerizará y no que “aterrizará”?

Es importante entender que la nave Orión “amerizará” en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, lo que significa que su regreso controlado a la Tierra será a un cuerpo de agua: el océano.

Amerizaje, es un concepto que se emplea en astronáutica para describir el impacto controlado de esta nave hacia una superficie acuática, lo que de hacerse sobre piso firme se llamaría “aterrizaje”.

Video: CRONOLOGÍA: Así Fue el Lanzamiento de la Nave Orión de Artemis II de la Misión Espacial 2026

¿Dónde ver amerizaje de Artemis II En Vivo? Transmisión Oficial México, 10 de abril 2026

Si has dado seguimiento a la Misión de la NASA y quieres ver cómo será el regreso de los cuatro astronautas que exploraron el lado oculto de la Luna durante 10 días, debes estar pendiente de los canales oficiales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, toda vez que será en sus canales como X, Youtube e Instagram donde den actualizaciones sobre la transmisión en vivo donde se podrá seguir el amerizaje de Orión.

X @NASA

Youtube https://www.youtube.com/@NASA/streams

Instagram https://www.instagram.com/nasa/

Además, puedes seguir la transmisión en vivo de N+ FORO dónde te daremos detalles sobre el regreso de Artemis II a la Tierra durante este viernes 10 de abril de 2026.

Historias Recomendadas