¿Se activó la Defensa Planetaria ante Riesgo de Impacto del Asteroide 2024 YR4? Trayectoria

El asteroide 2024 YR4 fue noticia a inicios del año pasado cuando la probabilidad de que impactara la Tierra llegó a ser del tres por ciento, lo que encendió las alertas en la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), así como en la Agencia Espacial Europea, pero ¿realmente se activó algún protocolo de Defensa Planetaria por su trayectoria?

La NASA recuerda que cuando el asteroide 2024 YR4 fue descubierto tenía pocas probabilidad de impactar contra la Tierra en diciembre de 2032, por lo que los científicos e investigadores iniciaron exhaustivas investigaciones y operaciones de su trayectoria y comportamiento. Incluso la UNAM advirtió qué tan peligroso sería el impacto de este asteroide.

También se llegó a pensar que golpearía a la Luna sin embargo más tarde también se descartó esta posibilidad debido a la distancia entre este satélite de la Tierra y el asteroide.

Video: ¿El Asteroide 2024 YR4 Podría Colisionar con la Tierra?

Entonces, ¿se activó la Defensa Planetaria ante Asteroide 2024 YR4?

El Departamento de Defensa Planetaria de la NASA descartó que se activara algún protocolo por el asteroide 2024 YR4, toda vez que el programa de Observaciones de Objetos Cercanos de la Tierra de la NASA determinó con modelos científicos que no se acercará a la Tierra en los próximos años o décadas.

Sin embargo lo catalogó como objeto de especial interés por dos razones:

Es lo suficientemente grande como para ocasionar daños en un área localizada, en el caso de una poco probable colisión. Si bien existe una posibilidad muy pequeña de que el asteroide 2024 YR4 haga impacto con la Tierra en 2032, ha superado el umbral de probabilidad de impacto del 1, lo cual justifica la notificación formal sobre este objeto en otras agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Lo que sí ocurre es que múltiples organizaciones alrededor del mundo, que contemplan a la NASA, la ESA y la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) respaldada por la ONU, colaboraron para estudiar la trayectoria de este asteroide, Mientras que la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior, de Naciones Unidas, se encargó de coordinar respuestas ante posibles amenazas de asteroides y emitir alertas de la comunidad internacional.

Trayectoria asteroide 2024 YR4: ¿A qué distancia pasará de la Luna?

De acuerdo con el Doctor Oscar Fuentes Muñoz, investigador Posdoctoral de la NASA, JPL, el asteroide pasará a una distancia de menos de 1.4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Además, en marzo de 2025 se dio a conocer que se prevé que el asteroide 2024 YR4 pase cerca de la superficie lunar a una distancia de 21,299 kilómetros.

¿Cuándo se descubrió el asteroide 2024 YR4?

Este asteroide fue descubierto a finales de 2024 por la Estación de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides que se ubica en Chile. Mientras que la Agencia Espacial Europea detalla que el hallazgo estuvo a cargo del Telescopio ATLAS de Río Hurtado, de dicho país.

¿Qué nivel de riesgo presenta el asteroide 2024 YR4?

Un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló que el asteroide había sido clasificado en el nivel 3 de la escala de riesgo de impacto de Turín, lo que significaba que merecía alta atención por parte de la comunidad científica.

Sin embargo, la Red Internacional de Alerta de Asteroides publicó un comunicado en el que detalló que no hay algún pronóstico significativo que indique que este asteroide podría impactar la Tierra.

Video: Asteroide "2025 0W" ¿Cuándo Pasará Cerca de la Tierra?

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