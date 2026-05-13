¿Habrá Servicio Normal del Metro CDMX el Día del Maestro? Así Funcionarán Estaciones

Si sueles usar el Metro CDMX como transporte para llegar a tus actividades, te contamos cómo será el servicio este jueves 15 de mayo de 2026, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro en México.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suele tener modificaciones en su servicio cuando se trata de un día de descanso obligatorio oficial, por lo que hay quienes se preguntan si habrá cambios el día 15 de mayo, el cual está establecido como libre de actividades en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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¿Habrá servicio normal el 15 de mayo?

Aunque estudiantes y docentes de educación básica tendrán suspensión de clases por la celebración del Día del Maestro, el 15 de mayo no es considerado día festivo oficial para el sistema de transporte capitalino.

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Por ese motivo, el Metro de la Ciudad de México operará de manera normal durante el Día del Maestro, por lo que las líneas y estaciones mantendrán sus horarios habituales de servicio, desde las 5:00 am a las 12:00 horas.

Considera que continuarán las restricciones y cambios operativos ya informados en algunas estaciones que permanecen en remodelación.

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