¿A Qué Hora Inician Eventos en el Zócalo CDMX el 25 y 26 de Octubre 2025? Lista de Actividades

Habrá tres eventos en el Zócalo capitalino este sábado 25 y domingo 26 de octubre, por eso checa a qué hora son las actividades gratis por el Día de Muertos 2025

A qué hora inician eventos en el Zócalo CDMX hoy 25 y 26 de octubre 2025 lista de actividades por el Día de Muertos

Tres eventos hay en el Zócalo CDMX por el Día de Muertos 2025 este fin de semana. Foto: Cuartoscuro

Muchas personas preguntan por la mega ofrenda, pero habrá más eventos en el Zócalo de la CDMX este 25 y 26 de octubre 2025, por eso acá te decimos qué tanto hay este fin de semana y a qué hora son las actividades gratis alusivas a el Día de Muertos en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además de tanto evento que habrá en el Zócalo capitalino, este fin de semana se lleva a cabo el Paseo Nocturno por el Día de Muertos 2025 en la CDMX, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora es, pues también se va a llevar a cabo un concurso de disfraces.

Video: Zombies Invaden del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino en CDMX

¿Qué eventos habrá en el Zócalo CDMX el 25 y 26 de octubre 2025?

La actividad para este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México estará cargada de eventos alusivos a la celebración del Día de Muertos 2025, por eso a continuación te dejamos todas las actividades gratis que habrá este sábado y domingo en la plancha de la Plaza de la Constitución:

Sábado 25 de octubre 2025

Domingo 26 de octubre 2025

Nota relacionada: Día de Muertos 2025 en Xochimilco: Eventos Gratis, Paseo en Trajinera a la Isla de Muñecas y Más

Video: Cempasúchil, Símbolo del Día de Muertos e Impulso Económico para Productores

¿A qué hora son los eventos en el Zócalo el 25 y 26 de octubre 2025?

Para toda la gente que desee asistir a algún evento en el Zócalo mañana 25 o el 26 de octubre 2025, acá te dejamos los horarios de cada una de las actividades:

  1. Ánimas y Sombras en el Zócalo 2025: El evento de películas gratis empieza a 17:00 horas (tiempo del centro de México) del sábado.
  2. Ofrenda en el Zócalo: Horario por confirmar:
  3. Desfile de Catrinas CDMX 2025: La mega procesión inicia a las 18:00 horas (tiempo del centro) del domingo y se prevé que termine a las 20:30 horas, cuando el recorrido llegue al Zócalo CDMX.

Nota relacionada: ¿Cuándo se Pone la Ofrenda 2025 a Mascotas y Qué Debe Llevar? Este Día 'Llegan' Perros y Gatos

Debido a que se espera una gran presencia de personas para cada evento que habrá en el Zócalo CDMX el 25 y 26 de octubre 2025, te aconsejamos legar los más temprano posible, pues hasta ahora no se sabe si la estación Zócalo/Tenochtitlán de a Línea 2 del Metro va a estar abierta o cerrada

