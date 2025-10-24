¿A Qué Hora Inician Eventos en el Zócalo CDMX el 25 y 26 de Octubre 2025? Lista de Actividades

Muchas personas preguntan por la mega ofrenda, pero habrá más eventos en el Zócalo de la CDMX este 25 y 26 de octubre 2025, por eso acá te decimos qué tanto hay este fin de semana y a qué hora son las actividades gratis alusivas a el Día de Muertos en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además de tanto evento que habrá en el Zócalo capitalino, este fin de semana se lleva a cabo el Paseo Nocturno por el Día de Muertos 2025 en la CDMX, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora es, pues también se va a llevar a cabo un concurso de disfraces.

¿Qué eventos habrá en el Zócalo CDMX el 25 y 26 de octubre 2025?

La actividad para este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México estará cargada de eventos alusivos a la celebración del Día de Muertos 2025, por eso a continuación te dejamos todas las actividades gratis que habrá este sábado y domingo en la plancha de la Plaza de la Constitución:

Sábado 25 de octubre 2025

Ánimas y Sombras 2025 : Se proyectarán películas por el Día de Muertos totalmente gratis.

: Se proyectarán películas por el Día de Muertos totalmente gratis. Se pone la Mega Ofrenda por el Día de Muertos 2025 en el Zócalo.

Domingo 26 de octubre 2025

Mega Procesión de Catrinas 2025: El desfile se lleva a cabo este domingo y el recorrido llegará hasta el Zócalo capitalino.

¿A qué hora son los eventos en el Zócalo el 25 y 26 de octubre 2025?

Para toda la gente que desee asistir a algún evento en el Zócalo mañana 25 o el 26 de octubre 2025, acá te dejamos los horarios de cada una de las actividades:

Ánimas y Sombras en el Zócalo 2025: El evento de películas gratis empieza a 17:00 horas (tiempo del centro de México) del sábado. Ofrenda en el Zócalo: Horario por confirmar: Desfile de Catrinas CDMX 2025: La mega procesión inicia a las 18:00 horas (tiempo del centro) del domingo y se prevé que termine a las 20:30 horas, cuando el recorrido llegue al Zócalo CDMX.

Debido a que se espera una gran presencia de personas para cada evento que habrá en el Zócalo CDMX el 25 y 26 de octubre 2025, te aconsejamos legar los más temprano posible, pues hasta ahora no se sabe si la estación Zócalo/Tenochtitlán de a Línea 2 del Metro va a estar abierta o cerrada.

