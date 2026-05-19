¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Miércoles 20 de Mayo en CDMX y Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias y posibles tormentas eléctricas para este miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones climáticas previstas durante la tarde y noche.

De acuerdo con el pronóstico, el ambiente será fresco por la mañana, pero conforme avance el día aumentará la temperatura y se desarrollarán nublados que provocarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en algunas zonas del Valle de México.

Clima en CDMX para el miércoles 20 de mayo

En la Ciudad de México, el amanecer estará marcado por temperaturas cercanas a los 16 grados, con cielo parcialmente nublado y ambiente templado.

Según Meteored, las lluvias en la CDMX comenzarán alrededor de las 14:00 horas. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y se mantendrán, con mayor intensidad, hasta las 17:00 horas.

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 29 grados. Aunque después de las 17:00 horas disminuirá la intensidad de las lluvias, se prevén chubascos aislados durante la noche, con temperaturas cercanas a los 19 grados.

Noticia relacionada: Lluvia Hoy en CDMX y Edomex: Activan Alerta para 9 Alcaldías, Mientras Valle de Chalco se Inunda

Clima en Edomex para el miércoles 20 de mayo

En el Estado de México, la mañana iniciará con ambiente fresco y temperaturas mínimas de hasta 11 grados, especialmente en municipios de zonas altas.

Para las 14:00 horas se pronostica una tormenta con posible caída de granizo y actividad eléctrica. La temperatura máxima será de aproximadamente 27 grados.

Hacia la noche, continuarán las lluvias en distintas regiones del Edomex, mientras que el termómetro descenderá hasta los 19 grados.

Las autoridades recomiendan portar paraguas o impermeable y mantenerse atentos a los avisos del SMN y de Protección Civil, ya que las lluvias podrían provocar encharcamientos, caída de ramas y afectaciones viales en la CDMX y el Edomex.

Historias recomendadas: