Este Será el Día Más Lluvioso de la Semana en CDMX: Fecha y Horario de la Tormenta Más Fuerte

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos para la Ciudad de México (CDMX), las lluvias vienen con fuerza en las próximas horas, y en N+ te decimos cuándo será el día más lluvioso de la semana en la capital del país para que tomes previsiones, ya que en esta fecha se espera que se acumulen grandes cantidades de agua en la capital.

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¿Cuándo será el día más lluvioso de la semana en la CDMX?

Quedan algunos días para que inicie el primer semestre de 2026, pero en lo que resta de mayo, particularmente entre el miércoles 20 y el domingo 24 de mayo, se pronostican fuertes tormentas con acumulados generalizados mayores a 20 mm; sin embargo, se esperan valores superiores a 60 mm.

¿Lluvias podrían causar inundaciones esta semana en CDMX?

Tampoco se descarta que la posibilidad de tormentas esté acompañada de caída de granizo y fuertes rachas de viento, ya que se espera que los próximos días existan condiciones para que sucedan inundaciones y fuertes corrientes de agua.

¿Dónde son las zonas de la CDMX que tendrán más lluvias?

Se prevé que las lluvias más fuertes en la CDMX se registren en el poniente y la zona montañosa del sur e incluso se advierte que los aguaceros ocurran en un horario entre la tarde y la noche.

¿Cuáles son las afectaciones por lluvias de 60 mm?

Las precipitaciones de 60 mm de lluvia equivalen a 60 litros de agua sobre cada metro cuadrado de superficie. Según las escalas oficiales de la Secretaría de Marina de México (SEMAR) y el Servicio Meteorológico Nacional, este volumen clasifica como una lluvia "muy fuerte" (rango de 50 a 75 mm).

¿Qué pasa si la lluvia cae en un lapso de 1 hora?

Si la lluvia que cae es de 60 mm de agua y lo hace en menos de una hora, la intensidad alcanzará el nivel torrencial.

¿Por qué llueve con fuerza en la CDMX si hay onda de calor?

Por lo menos en lo que queda de esta semana, seguirán las condiciones para el desarrollo de fuertes tormentas en la CDMX debido a la humedad que viene del Océano Pacífico, combinado con un canal de baja presión en el centro del país.

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Con información de N+

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