CDMX Tendrá Semana de Lluvias Fuertes por estos Fenómenos Meteorológicos: Pronóstico de Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió que las lluvias fuertes continuarán los próximos días en la Ciudad de México (CDMX), las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Ante ello, aquí en N+ te damos a conocer el pronóstico del tiempo de esta semana, para que tomes medidas preventivas y evites afectaciones por las lluvias en la capital mexicana.

Cabe señalar que el pasado 15 de mayo de 2026, comenzó de forma oficial la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el océano Pacífico, mientras que el 1 de junio iniciará en el Atlántico.

Además, este año se prevé la presencia del fenómeno natural El Niño, que podría impactar en el clima en México y el mundo. En esta nota te compartimos previamente cuáles son las previsiones de este evento climático y sus impactos en el país.

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Semana de lluvias fuertes

En su pronóstico ampliado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana habrá lluvias de fuertes a muy fuertes en varios estados de la República Mexicana por la presencia de estos fenómenos meteorológicos:

Canales de baja presión. Divergencia en altura. Ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

“Propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México”, advirtió el organismo de la Conagua.

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Pronóstico del tiempo en la CDMX

De acuerdo con la información y los mapas de pronóstico, la Ciudad de México tendrá lluvias fuertes (25 a 50 mm) hoy lunes 18 de mayo de 2026, así como el martes, miércoles y jueves de esta semana.

“Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas”, alertó el SMN.

Pronóstico de fenómenos meteorológicos el 19 de mayo 2026. Foto: SMN

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

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Con información de N+.

spb