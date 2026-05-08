Abandonan a Perro en Carriles Centrales de Ermita Iztapalapa, en CDMX: Esto Pasará con Él

Este viernes, 8 de mayo de 2026, un perro fue abandonado en carriles centrales de Ermita Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la que era la familia del perro decidió abandonarlo en dicha vialidad de la alcaldía Iztapalapa, lo bajaron de un vehículo; en su desesperación, el perro corrió por los carriles centrales para tratar de alcanzarlos.

Comerciantes de la zona y el equipo de N+ trataron de ayudarlo y lo resguardaron dentro de un huacal de madera.

Video: Abandonan a un Perro en Ermita Iztapalapa; Corría Desesperado Buscando a sus Dueños

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¿Qué pasará con el perro abandonado en Ermita Iztapalapa?

Posteriormente se le notificó a la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para el resguardo del perro, ya que se temía que fuera atropellado al intentar seguir con la búsqueda de quienes cruelmente lo abandonaron.

Fue en ese momento que Aaron Hernández, camarógrafo de N+ FORO, decidió adoptar al perro, sin embargo, como no podía llevárselo en ese momento quedó bajo resguardo de la Brigada Animal, quienes lo metieron en una transportadora y se lo llevaron para una valoración médica.

Se calcula que el 70% de animales que están en las calles alguna vez tuvieron hogar.

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Con información de N+

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