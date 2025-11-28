Accidente en la Doctores Hoy: ¿Qué Pasó en Avenida Niños Héroes? Hay Adultos Mayores Lesionados

Un aparatoso accidente se registró la mañana de hoy, 28 de noviembre de 2025, en inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México (CDMX), por el que varias personas, entre ellas, adultos mayores, resultaron lesionadas; esto es lo que se sabe sobre el choque en la Avenida Niños Héroes.

¿Qué pasó hoy en la colonia Doctores?

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de valores y una motocicleta chocaron, por lo que las personas que iban a bordo de la moto salieron proyectadas.

Se trata de dos adultos mayores y una mujer, quienes recibieron atención médica en el lugar del accidente, ocurrido en la Avenida Niños Héroes, al cruce con la calle Navarro.

En una tarjeta informativa, la Secretaría se Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX indicó que las tres personas que viajaban a bordo de la motocicleta resultaron lesionadas, por lo que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para brindarles atención.

Video: Camioneta de Valores Arrolla a Motociclistas en la Colonia Doctores, CDMX

Trasladan adultos mayores al hospital por fracturas

La SSC señaló que una mujer y un hombre, de 64 y 66 años de edad, respectivamente, fueron trasladados a un hospital por posibles fracturas.

De acuerdo con el reporte de la SSC, el adulto mayor estaría fracturado del tórax, mientras que la mujer, de ambos costados.

Derivado del accidente, policías de Ciudad de México detuvieron al conductor de la camioneta de valores, le leyeron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Mapa de la zona del accidente en la colonia Doctores

