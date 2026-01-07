Mujer Muere al Caer de Tercer Piso de Edificio en Miguel Hidalgo, CDMX

Este miércoles 7 de enero de 2026, una mujer murió presuntamente al caer del tercer piso de un edificio en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), lo que originó el fuerte despliegue de las unidades de emergencia.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mar Japón y Mar Rojo, en la colonia Popotla, hasta donde se movilizaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, elementos de la Cruz Roja Mexicana y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Los elementos se trasladaron al punto luego de recibir el reporte de la muerte de una persona.

Al llegar, los paramédicos de la Cruz Roja certificaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con los reportes preliminares, una mujer de poco más de 40 años de edad presuntamente cayó del tercer piso del edificio.

Vecinos señalaron que se trata de una mujer en situación vulnerable a la que le permitían pasar la noche al interior de la vivienda.

Los agentes acordonaron la zona, en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el levantamiento del cadáver, así como la recolección de indicios para el inicio de las investigaciones correspondientes.

