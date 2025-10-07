La tarde de este martes 7 de octubre de 2025, se registró un fuerte accidente entre un taxi y un trolebús sobre la avenida Antonio Delfín Madrigal y Azteca, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto entre ambas unidades provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de seguridad en la zona.

El servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que derivado del choque dos personas que viajaban en el vehículo de trasporte resultaron lesionadas al ser impactada por un Trolebús. El taxi aparentemente cruzó con luz roja del semáforo sin percatarse de la cercanía de la unidad de transporte público.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribó al lugar para brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas, mientras que paramédicos llevaron a cabo valoraciones correspondientes para determinar si alguno de los heridos requería traslado a un hospital.

Un aparatoso accidente se registró entre una unidad de trolebús y un taxi sobre la avenida Aztecas, colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán. Personal de emergencia ya labora en la zona.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy8mbT pic.twitter.com/yWFKVI1L6x — NMás (@nmas) October 7, 2025

Nota relacionada: Marcha por Palestina Hoy, Martes 7 de Octubre en CDMX: Cierres y Alternativas Viales

¿Qué provocó el choque?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio para acordonar la zona y realizar los peritajes correspondientes. Como medida preventiva, fue cerrada la circulación en un carril sobre Antonio Delfín Madrigal, lo que ha generado afectaciones viales en las inmediaciones del Centro Cultural Universitario y Ciudad Universitaria.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas resultaron lesionadas por el percance. Foto: Redes Sociales

Información en desarrollo...

Historias recomendadas:

Marcha Pro Palestina CDMX: Policías Accionan Extintores vs Bloque Negro

Lluvias Torrenciales Hoy: 16 Estados Serán Afectados por Huracán Priscilla en las Próximas Horas

Jazlyn Azulet, Bebé de Explosión en Iztapalapa, Recibe Injertos en Manos, Piernas y Cabeza