¿Qué Pasó en Circuito Interior, CDMX? Fuerte Choque Deja Un Muerto Hoy en Miguel Hidalgo

Un hombre murió hoy, 18 de febrero de 2026, luego de un fuerte choque en Circuito Interior, a la altura de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades capitalinas iniciaron investigaciones para conocer las causas exactas del deceso, ya que el conductor no presentaba lesiones y además se encontró una piedra grande en el automóvil.

Choque en Circuito Interior

Los hechos ocurrieron este miércoles en Circuito Interior al cruce con Juan de la Barrera, en la colonia San Miguel Chapultepec.

En ese punto, un auto con placas del Estado de México quedó recargado sobre el barandal del lado derecho.

Sin embargo, se estima que el percance fue unos metros adelante, por lo que las autoridades también analizan si luego del impacto el auto se fue de reversa.

La unidad quedó destrozada del lado del conductor; el parabrisas quedó estrellado y la llanta delantera izquierda salió volando y terminó unos 50 metros adelante.

Además, se encontró un boquete y una enorme piedra, razón por la que también se iniciaron investigaciones para saber de dónde cayó o si alguien pudo arrojarla.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima no presentaba lesiones por la piedra, por lo que peritos investigan si pudo haberse tratado de un infarto.

Caos vial en Circuito Interior

Al sitio llegaron los servicios de emergencia, entre ellos peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el levantamiento del cuerpo del hombre, de entre 40 y 45 años de edad.

En tanto, policías de tránsito realizaron el abanderamiento correspondiente, por lo que se generó caos vial en uno de los carriles en dirección al sur de la CDMX.

