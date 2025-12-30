Accidente en Querétaro Hoy: Volcadura de Tráiler Desata ‘Rapiña’ en Santa Rosa Jáuregui

La mañana de este martes, 30 de diciembre de 2025, se registró la volcadura de un tráiler cargado con productos de limpieza en Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro.

Según los primeros reportes, el conductor del tráiler perdió el control de la unidad al incorporarse de la autopista 57 al Libramiento Noreste, frente al Parque Industrial Querétaro, justo en el entronque a San Luis Potosí.

Volcadura de tráiler desata rapiña

El conductor perdió el control en una curva provocando que el tráiler quedara recostado sobre su lado derecho, ocasionando la ruptura de la caja del tráiler que transportaba productos de limpieza, como suavizantes y detergentes.

La mercancía quedó regada en la carpeta asfáltica y esto ocasionó que vecinos de la zona llegaran al lugar para cometer rapiña. Algunas personas subieron a la caja de la unida, que estaba en riesgo de caer de lo alto del distribuidor vial, para sacar todo el producto que transportaba la unidad accidentada.

El chofer fue trasladado a un hospital cercano, se reporta estable. El tráfico es intenso en la zona debido a las maniobras para retirar el tráiler.

