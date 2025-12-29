Choque entre Dos Vehículos Provoca Volcadura y Deja Un Detenido en Puebla

La mañana de este 29 de diciembre se registró un fuerte accidente entre dos vehículos que dejó como saldo a una persona lesionada sobre la 11 Norte y 52 Poniente en la ciudad de Puebla.

Un automóvil tipo Sedán terminó volcado sobre uno de sus costados, mientras que la otra unidad invadió una banqueta. Testigos del hecho auxiliaron a las personas afectadas y dieron aviso al número de emergencias.

Un lesionado fue el saldo de un accidente sobre la 11 Norte y 52 Poniente en Puebla

De inmediato se movilizaron paramédicos de Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes abanderaron la zona mientras valoraban a los conductores de las unidades.

Paramédicos atienden a lesionado por accidente en Puebla. Foto: N+

Una persona resultó lesionada tras el accidente, sin embargo, no requirió el traslado a un hospital, por lo q¡tanto, fue llevado a bordo de una patrulla en calidad de asegurada.

La calle 11 Norte presentó tráfico lento por varios minutos debido a la reducción de carriles, no obstante, las unidades lograron ser retiradas con apoyo de una grúa para liberar la vialidad.

Recomendaciones para prevenir accidentes viales en Puebla

La dirección de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla exhorta a automovilistas, transportistas y motociclistas, extremar precauciones al circular por las vialidades de la capital, con el objetivo de prevenir accidentes viales que pongan en riesgo la integridad de conductores, acompañantes y terceros.

Destaca la importancia de respetar en todo momento la luz roja del semáforo entre otras recomendaciones; Esto mencionó Juan Carlos Jaen Rodriguez.

Que no manejen en estado inconveniente ni cansados y en todo molento respetar los lílites de velocidad y la señalérica, la luz roja, utilizar cinturón de seguridad y evitar el teléfono es muy importante co testar la llamada y estacionarse del lado derecho y puedan contestar

Llamaron a no conducir bajo los efectos del alcohol, pues advierten que las posibilidades de sufrir un accidente se incrementan hasta en un 90% cuando el conductor se encuentra en estado de ebriedad, poniendo en peligro no solo su vida, sino la de otras personas.

Tres Muertos y 25 Lesionados Dejó un Choque Frontal en Carretera

Recomiendan asignar a una persona para que realice la conducción, o bien utilizar servicios de taxis convencionales o de plataforma, como una medida responsable para evitar tragedias.

Este llamado cobra mayor relevancia debido a que en la recta final del año se incrementan las reuniones familiares y con amistades, así como los desplazamientos nocturnos, situación que eleva el riesgo de accidentes si no se toman las medidas preventivas adecuadas.

