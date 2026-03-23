Reportan Más Casos de Acoso en Colegio de CDMX: Alumnos Habrían Recibido Amenazas

Padres de familia reportaron hoy, 23 de marzo de 2026, que hay más casos de acoso en un colegio de la Ciudad de México (CDMX), donde los alumnos habrían recibido amenazas para que no hablen de la situación.

En ese sentido, los padres de familia denunciaron que existían reportes previos contra un profesor que ya fue detenido y vinculado a proceso, luego de que fue denunciado por presuntamente haber grabado a una alumna por debajo de la falda.

De acuerdo con estudiantes y padres de familia, que se presentaron este lunes en el Colegio del Valle y la Universidad ISEC, escuelas ubicadas en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, los jóvenes habrían recibido amenazas para evitar que hablaran sobre lo que ocurre en las escuelas.

Autoridades de la Ciudad de México investigan el caso del profesor, quien fue separado de su cargo.

Video: ¿Habrá Protesta de Padres de Familia en Benito Juárez Hoy? Denuncian Acoso contra Alumnas

Padre asegura que "no le creyeron" a quien habló pese a acusaciones previas

En entrevista para N+ FORO, Gerardo Ocelli, uno de los padres de familia que hoy se presentó a la escuela, aseguró que las quejas contra el docente no eran recientes, sino que se habían presentado desde meses atrás.

En ese sentido, precisó que una víctima de acoso acusó lo sucedido, sin embargo, las autoridades educativas no creyeron: "La niña lo fue denunciar y el director no hizo absolutamente nada, no le creyeron, y fueron varios niños también a decir que ellos habían visto, o sea, decir que ellos habían sido testigos".

Según su testimonio, al menos desde septiembre de 2025 existían señalamientos contra el profesor por conductas inapropiadas, incluyendo la toma de fotografías a alumnas. Precisó que posteriormente se conoció la existencia de más reportes escritos por parte de alumnos.

Cabe señalar que el caso de acoso sexual por parte del profesor se difundió por medio de redes sociales, mediante un video, en que se observa cómo grabó a una alumna, en un salón de clases.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, el profesor, identificado como Enrique 'N', fue detenido por autoridades capitalinas y vinculado a proceso por el delito de intimidad sexual agravada por los hechos ocurridos el pasado 18 de marzo de 2026 contra una estudiante de 16 años de edad.

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