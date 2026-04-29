¿Activan Doble No Circula Mañana 30 de Abril por Contingencia? Restricción CAMe en CDMX-Edomex

El calor no cesa en el Valle de México y eso preocupa a muchas personas, por eso acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana jueves 30 de abril 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex durante este Día del Niño.

Fue el pasado sábado cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia en CDMX y Edomex. Eso obligó a las autoridades a implementar el Doble No Circula y debido a que las altas temperaturas pueden provocar que la contaminación no disminuya, los automovilistas deben estar pendientes de cualquier información que surja al respecto.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable, aún y con la presencia de ozono y contaminantes PM2.5. Esto vuelve poco probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Debido a que el riesgo de contaminación es moderado para la población, la Contingencia Ambiental no está activa en el Valle de México. Aún así, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden.

¿Habrá Doble No Circula jueves 30 de abril 2026?

Debido a que hasta el momento no hay Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este Día del Niño se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del jueves 30 de abril 2026.

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Hoy No Circula 30 de abril 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental desactivada, el Hoy No Circula 30 de abril 2026 opera con normalidad, lo que significa que se aplican las siguientes restricciones:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado verde .

. Autos con terminación de placas 1 o 2 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Debido a que hasta el momento está suspendido el Doble Hoy No Circula 30 de abril 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este jueves.

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