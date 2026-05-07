¿Activan Doble No Circula 8 de Mayo por Contingencia? Así Será Restricción Mañana en CDMX-Edomex

Debido a que hubo un aumento en la contaminación atmosférica en el Valle de México, es necesario saber si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana viernes 8 de mayo 2026, por eso acá te decimos qué carros no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular.

Apenas van pocos días del mes, pero por fortuna ni la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) se han visto en la necesidad de activar la fase 1 por contingencia en CDMX y Edomex. Aún así, los automovilistas deben estar pendientes de todas las actualizaciones que se brinden, pues la mala calidad del aire persiste.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala, esto debido a la presencia de ozono y partículas PM2.5. Esto vuelve muy probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, de momento la Contingencia Ambiental no está activa en el Valle de México.

¿Habrá Doble No Circula viernes 8 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento no hay Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también está suspendido. Eso quiere decir que durante este viernes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del viernes 8 de mayo 2026.

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Hoy No Circula 8 de mayo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental desactivada, el Hoy No Circula viernes 8 de mayo 2026 opera con normalidad, lo que significa que se aplican las siguientes restricciones:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado azul .

. Autos con terminación de placas 9 o 0 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Ya que hasta el momento está suspendido el Doble Hoy No Circula 8 de mayo 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este viernes previo al Día de las Madres.

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