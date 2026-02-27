¿Activan Doble No Circula Mañana 28 de Febrero por Contingencia? Hay Restricción en CDMX-Edomex

Llegamos al último sábado del mes y debido a que mucha se pregunta si hoy hay Contingencia Ambiental, acá te decimos si se va a activar el Doble Hoy No Circula sabatino mañana 28 de febrero 2026, para que sepas qué autos y placas no circulan por la restricción que habrá en CDMX y Edomex.

Los primeros días del mes trajeron consigo altos niveles de contaminación, lo cual puso en riesgo a la población, por ello la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) decidieron activar la Fase 1 de contingencia y el Doble No Circula en CDMX y el Estado de México durante varias fechas.

¿Hoy 28 de febrero hay Doble No Circula por contingencia?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas PM10 por lo que el riesgo es alto para la población.

Aún y con esta noticia, ni la CAMe ni la SEDEMA han decidido activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, peso quiere decir que de momento no se aplica el Doble No Circula 28 de febrero 2026.

Hoy No Circula 28 de febrero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placa no circulan?

El programa Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026 nos indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Todos los carros con holograma 2 .

. Autos con holograma 1, terminación de placas PAR: 0, 2, 4, 6 y 8 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan todo el día.

Es importante resaltar que el Hoy No Circula 28 de febrero 2026 aplica en un horario de 05:00 de la mañana y 22:00 horas de la noche de este sábado. Los carros que está exentos de la restricción de la CAMe del programa sabatino son aquellos con holograma 00 y 0, vehículos híbridos o eléctricos, entre otros más.

