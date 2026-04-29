Acusan Que Olor Fétido en INCIFO de la CDMX Es por Falla en la Refrigeración de Cuerpos

El olor fétido sigue saliendo de las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO), ubicado en la zona centro, en la denominada Ciudad Judicial.

El mal olor lo padecen cientos de personas casi a diario y hasta ahora, ninguna autoridad en la capital del país lo ha resuelto.

El olor que despide el INCIFO es percibido por transeúntes, trabajadores y comerciantes de la zona.

Video: "Te Da Asco": Sigue el Mal Olor en Instalaciones del INCIFO en la Ciudad de México

Una falla en la refrigeración

Trabajadores del instituto denuncian que ese olor fétido se debe a fallas en la refrigeración de los cuerpos que se tienen dentro.

"Hay diversas irregularidades dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, entre ellas, es la falta de suministro de gas a los refrigeradores o los congeladores que se encuentran ahí dentro que guardan los cuerpos, y los olores fétidos salen por ello".

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Agregaron que la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, la que hace las licitaciones, no destina los recursos adecuados para llevar a cabo el mantenimiento y por eso "es que apesta".

"Ha sobrepasado el tope, hay cuerpos encima de uno de otro y por eso también es el olor fétido porque no todos logran entrar a los espacios de refrigeración".

Guardan silencio

Autoridades de la Secretaría de Salud capitalina no respondieron la solicitud de entrevista para hablar de las inspecciones sanitarias al sitio.

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Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no atendió la solicitud de entrevista para hablar del caso.

En mayo de 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de un Centro de Resguardo Temporal de Cuerpos, espacio con cinco mil gavetas y cuatro mil osarios para aliviar la saturación del INCIFO capitalino. A casi un año del anuncio, nada se ha informado del sitio.

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Con información de En Punto

ICM