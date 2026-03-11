Alternativas Viales por Bloqueo de Taxistas en el AICM Hoy Miércoles 11 de Marzo 2026.

Para este miércoles 11 de marzo se prevén bloqueos de taxistas concesionarios en las vías de acceso a las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que autoridades ofrecieron alternativas para los usuarios que necesiten llegar o circular por la zona.

Esto sucede después de que la empresa Transportación Terrestre Nueva Imagen convocara a permisionarios y conductores de taxi a sumarse a una movilización a partir de las 9:00 horas.

En un comunicado, los organizadores señalaron que, mientras se lleve a cabo la protesta, ninguna organización ni compañía de transporte terrestre que opera en el aeropuerto ofrecerá servicio.

Los taxistas sostienen que la manifestación responde a la falta de aplicación de la ley. Acusan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a las autoridades aeroportuarias de permitir que taxis de aplicaciones funcionen dentro de zonas federales donde la normativa lo prohíbe.

¿Cuáles son las alternativas viales?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país dijo que la protesta provocará afectaciones a la circulación en los accesos al AICM y ofreció tres rutas alternativas.

"Respecto a la manifestaciones que se prevén el día de mañana, alrededor de las 09:00 horas, en las inmediaciones de ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxic se invita a la ciudadanía a anticipar su salida", indicó la SSC-CDMX.

Como rutas alternas para evitar los posibles bloqueos, se sugiere utilizar:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

Cuando hay bloqueos en el AICM, muchos pasajeros se ven obligados a descender de los vehículos en que van y caminan varios tramos con equipaje para poder llegar a las terminales. En ocasiones, policías y personal de tránsito suelen apoyar, orientando a los viajeros, abriendo pasos peatonales o llevándolos en patrullas. Además de los retrasos, suelen registrarse largas filas de vehículos.

Para más información y conocer la situación de la vialidad en tiempo real, te invitamos a consultar los sitio de N+. Igual se recomienda estar atentos a los reportes del Centro de Orientación Vial.

¿Qué dijo el AICM?

Por su parte, el AICM llamó a los pasajeros a anticipar su llegada y recordaron que existe un estacionamiento alterno.

"Te recordamos que también puedes llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva en Magdalena Mixiuhca y de ahí usar nuestro servicio gratuito de transporte a la terminal 2", sugirió.

"Consulta el estatus de tu vuelo con tu aerolínea"; añadió.

Previamente, el Grupo Aeroportuario Marina dijo que convocó este martes a una reunión a 11 agrupaciones de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La autoridad dijo que se presentaron nuevas medidas en el AICM como operativos de la Guardia Nacional contra servicios irregulares, reubicación de la bolsa de taxis en la Terminal 2, instalación de nuevos módulos de venta y traslado de puntos de venta para cumplir normas aduaneras.

También reiteró que las apps de taxi no tienen autorización para operar en la zona federal del aeropuerto.

