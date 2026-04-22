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Activan Alerta Amarilla por Granizada y Lluvia Fuerte Hoy en Toda la CDMX

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Conoce el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este miércoles 22 de abril de 2026, y las zonas con afectaciones

Activa Alerta Amarilla por Granizada y Lluvias Fuertes en Toda la CDMX Hoy, ¿A Qué Hora?

Habitantes de la CDMX se enfrenta a los estragos por las lluvias. Foto: Cuartoscuro

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Autoridades activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las demarcaciones de la Ciudad de México (CDMX).

Se observan lluvias fuertes y chubascos en: 

  • Azcapotzalco
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza

Lluvias ligeras en: 

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Xochimilco

Se advierte que las lluvias podrían acompañarse de actividad eléctrica y caída de granizo y que las precipitaciones se generalicen en la ciudad durante la tarde y noche de este miércoles.

Se observan lluvias ligeras en las siguientes demarcaciones: 

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo

Radares muestras zonas de chubascos y lluvias fuertes que se aproximan hacia el poniente y centro de la Ciudad de México.

Zonas con actividad eléctrica en CDMX

Se observa actividad eléctrica en zonas de:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez 
  • Miguel Hidalgo

Por ello, se recomienda:

  • Suspender actividades al aire libre
  • No refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal
  • Evita bañarse o lavar trastes durante la tormenta, la electricidad puede conducirse por la tubería. 

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 22/04/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempopic.twitter.com/AvspkbYFf8

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Durante la tarde y noche se prevé cielo #nublado, #lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.

Mañana habrá presencia de lluvias ligeras y chubascos, especialmente en el sur de la ciudad.

🌡️… pic.twitter.com/VWSYIRhXP7

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

SMN detecta descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento

El Servicio Meteorológico Nacional detecta lluvias y chubascos con precipitaciones fuertes, y posibles descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento, en la CDMX y Edomex. 

Se prevé que las condiciones permanezcan durante las próximas horas, mientras las tormentas se mueven hacia el sureste

¿A qué hora va a llover en la CDMX?

Se esperan lluvias fuertes para la tarde y noche de este miércoles 22 de abril de 2026 entre las 15:00 y 21:00 horas.

¿Cuáles zonas de la CDMX tienen Alerta Amarilla por lluvias?

  • Álvaro Obregón 
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa 
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

¿Qué hacer para mantenerte a salvo en la temporada de lluvias en la CDMX?

Para mantenerte a salvo durante la temporada de lluvias en la CDMX, se recomienda evitar cruzar corrientes de agua y zonas inundadas, debido a que tan solo el medio metro de agua puede arrastrar un vehículo.

¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo por las lluvias?

Las alcaldías del oriente y norte suelen ser las más afectadas por inundaciones y encharcamientos severos, por ejemplo:

  • Iztapalapa
  • Gustavo A. Madero
  • Tláhuac

Consejos para automovilistas ante lluvias

  • Si los automovilistas están manejando durante inundaciones:
  • No cruzar si no es seguro
  • Evitar calles con acumulación de agua
  • Si el nivel supera el centro de las llantas, el agua puede entrar al motor y causar daños irreparables.
  • Conducir despacio a máximo 15 km/h) para no generar olas que afecten a otros. 
  • En autos estándar, mantén el clutch presionado
  • Acelera un poco para evitar que el agua entre por el escape.
  • Si el auto se apaga se debe evitar encenderlo de nuevo, ya que esto dañará el motor permanentemente.

¿Qué hacer si te quedas atrapado en una inundación?

  • Si quedas atrapado en una inundación apaga el motor y llama a los servicios de emergencia.
  • Si el agua sube rápidamente y no puedes abrir las puertas, usa el reposacabezas para romper un cristal y subir al techo del vehículo. 
  • Consejos para peatones y personas en casa
  • Se debe buscar un lugar alto
  • Alejarse de postes de luz, árboles, cables caídos y estructuras inestables.
  • Las inundaciones ocultan baches y coladeras sin tapa.
  • No caminar ni nadar en el agua acumulada.
  • Si el agua comienza a entrar en la vivienda, desconecta la energía eléctrica y el gas. Coloca objetos de valor en partes altas.

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