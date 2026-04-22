Activan Alerta Amarilla por Granizada y Lluvia Fuerte Hoy en Toda la CDMX
N+
Conoce el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este miércoles 22 de abril de 2026, y las zonas con afectaciones
COMPARTE:
Autoridades activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las demarcaciones de la Ciudad de México (CDMX).
Se observan lluvias fuertes y chubascos en:
Se observan #lluvias fuertes puntuales y chubascos en @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026
Lluvias ligeras en @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC y @XochimilcoAl.
Las… pic.twitter.com/cmJ7Dg7LaH
- Azcapotzalco
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Lluvias ligeras en:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Xochimilco
Se advierte que las lluvias podrían acompañarse de actividad eléctrica y caída de granizo y que las precipitaciones se generalicen en la ciudad durante la tarde y noche de este miércoles.
Se observan lluvias ligeras en las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
Radares muestras zonas de chubascos y lluvias fuertes que se aproximan hacia el poniente y centro de la Ciudad de México.
Zonas con actividad eléctrica en CDMX
⚡️ Se observa actividad eléctrica en @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia y @AlcaldiaMHmx.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026
Por ello, te recomendamos:
➡️ Suspender actividades al aire libre
➡️ No te refugies debajo de árboles ni estructuras de metal
➡️ Evita bañarte o lavar trastes durante la tormenta, la… pic.twitter.com/FENNt17pQa
Se observa actividad eléctrica en zonas de:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Miguel Hidalgo
Por ello, se recomienda:
- Suspender actividades al aire libre
- No refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal
- Evita bañarse o lavar trastes durante la tormenta, la electricidad puede conducirse por la tubería.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 22/04/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/AvspkbYFf8
Durante la tarde y noche se prevé cielo #nublado, #lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026
Mañana habrá presencia de lluvias ligeras y chubascos, especialmente en el sur de la ciudad.
🌡️… pic.twitter.com/VWSYIRhXP7
SMN detecta descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento
Se detectan #Lluvias y #Chubascos con precipitaciones fuertes, con posibles #DescargasEléctricas, #Granizo y #Rachas fuertes de #Viento, en la #CDMX y #EdoMéx. Se prevé que las condiciones permanezcan durante la próxima hora, mientras las #Tormentas se mueven hacia el sureste ⬇️ pic.twitter.com/vurzlz2mty— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 22, 2026
El Servicio Meteorológico Nacional detecta lluvias y chubascos con precipitaciones fuertes, y posibles descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento, en la CDMX y Edomex.
Se prevé que las condiciones permanezcan durante las próximas horas, mientras las tormentas se mueven hacia el sureste
¿A qué hora va a llover en la CDMX?
Se esperan lluvias fuertes para la tarde y noche de este miércoles 22 de abril de 2026 entre las 15:00 y 21:00 horas.
¿Cuáles zonas de la CDMX tienen Alerta Amarilla por lluvias?
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
¿Qué hacer para mantenerte a salvo en la temporada de lluvias en la CDMX?
🌧️🚗 Las #lluvias fuertes incrementan los riesgos de accidentes. Si conduces un vehículo, atiende las siguientes medidas preventivas.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9mguzJBNBP— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026
Para mantenerte a salvo durante la temporada de lluvias en la CDMX, se recomienda evitar cruzar corrientes de agua y zonas inundadas, debido a que tan solo el medio metro de agua puede arrastrar un vehículo.
¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo por las lluvias?
Las alcaldías del oriente y norte suelen ser las más afectadas por inundaciones y encharcamientos severos, por ejemplo:
- Iztapalapa
- Gustavo A. Madero
- Tláhuac
Consejos para automovilistas ante lluvias
- Si los automovilistas están manejando durante inundaciones:
- No cruzar si no es seguro
- Evitar calles con acumulación de agua
- Si el nivel supera el centro de las llantas, el agua puede entrar al motor y causar daños irreparables.
- Conducir despacio a máximo 15 km/h) para no generar olas que afecten a otros.
- En autos estándar, mantén el clutch presionado
- Acelera un poco para evitar que el agua entre por el escape.
- Si el auto se apaga se debe evitar encenderlo de nuevo, ya que esto dañará el motor permanentemente.
¿Qué hacer si te quedas atrapado en una inundación?
- Si quedas atrapado en una inundación apaga el motor y llama a los servicios de emergencia.
- Si el agua sube rápidamente y no puedes abrir las puertas, usa el reposacabezas para romper un cristal y subir al techo del vehículo.
- Consejos para peatones y personas en casa
- Se debe buscar un lugar alto
- Alejarse de postes de luz, árboles, cables caídos y estructuras inestables.
- Las inundaciones ocultan baches y coladeras sin tapa.
- No caminar ni nadar en el agua acumulada.
- Si el agua comienza a entrar en la vivienda, desconecta la energía eléctrica y el gas. Coloca objetos de valor en partes altas.
Historias recomendadas:
- Desmantelan Poderosa Red de Huachicol: García Harfuch Confirma 7 Detenidos en 2 Estados
- Citlalli Hernández Explica a N+ Quién Sería Dirigente de Morena si Sale Luisa María Alcalde
- Omar García Harfuch Confirma Operativos Hoy en Badiraguato, Sinaloa: “Ya Hay Detenidos”
Con información de N+