Activan Alerta Amarilla por Granizada y Lluvia Fuerte Hoy en Toda la CDMX

Autoridades activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las demarcaciones de la Ciudad de México (CDMX).

Se observan lluvias fuertes y chubascos en:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Lluvias ligeras en:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Xochimilco

Se advierte que las lluvias podrían acompañarse de actividad eléctrica y caída de granizo y que las precipitaciones se generalicen en la ciudad durante la tarde y noche de este miércoles.

Se observan lluvias ligeras en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Radares muestras zonas de chubascos y lluvias fuertes que se aproximan hacia el poniente y centro de la Ciudad de México.

Zonas con actividad eléctrica en CDMX

⚡️ Se observa actividad eléctrica en @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia y @AlcaldiaMHmx.



Por ello, te recomendamos:



➡️ Suspender actividades al aire libre

➡️ No te refugies debajo de árboles ni estructuras de metal

➡️ Evita bañarte o lavar trastes durante la tormenta, la… pic.twitter.com/FENNt17pQa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Se observa actividad eléctrica en zonas de:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Por ello, se recomienda:

Suspender actividades al aire libre

No refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal

Evita bañarse o lavar trastes durante la tormenta, la electricidad puede conducirse por la tubería.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 22/04/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/AvspkbYFf8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Durante la tarde y noche se prevé cielo #nublado, #lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



Mañana habrá presencia de lluvias ligeras y chubascos, especialmente en el sur de la ciudad.



🌡️… pic.twitter.com/VWSYIRhXP7 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

SMN detecta descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento

El Servicio Meteorológico Nacional detecta lluvias y chubascos con precipitaciones fuertes, y posibles descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento, en la CDMX y Edomex.

Se prevé que las condiciones permanezcan durante las próximas horas, mientras las tormentas se mueven hacia el sureste

¿A qué hora va a llover en la CDMX?

Se esperan lluvias fuertes para la tarde y noche de este miércoles 22 de abril de 2026 entre las 15:00 y 21:00 horas.

¿Cuáles zonas de la CDMX tienen Alerta Amarilla por lluvias?

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Qué hacer para mantenerte a salvo en la temporada de lluvias en la CDMX?

🌧️🚗 Las #lluvias fuertes incrementan los riesgos de accidentes. Si conduces un vehículo, atiende las siguientes medidas preventivas.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9mguzJBNBP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Para mantenerte a salvo durante la temporada de lluvias en la CDMX, se recomienda evitar cruzar corrientes de agua y zonas inundadas, debido a que tan solo el medio metro de agua puede arrastrar un vehículo.

¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo por las lluvias?

Las alcaldías del oriente y norte suelen ser las más afectadas por inundaciones y encharcamientos severos, por ejemplo:

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Tláhuac

Consejos para automovilistas ante lluvias

Si los automovilistas están manejando durante inundaciones:

No cruzar si no es seguro

Evitar calles con acumulación de agua

Si el nivel supera el centro de las llantas, el agua puede entrar al motor y causar daños irreparables.

Conducir despacio a máximo 15 km/h) para no generar olas que afecten a otros.

En autos estándar, mantén el clutch presionado

Acelera un poco para evitar que el agua entre por el escape.

Si el auto se apaga se debe evitar encenderlo de nuevo, ya que esto dañará el motor permanentemente.

¿Qué hacer si te quedas atrapado en una inundación?

Si quedas atrapado en una inundación apaga el motor y llama a los servicios de emergencia.

Si el agua sube rápidamente y no puedes abrir las puertas, usa el reposacabezas para romper un cristal y subir al techo del vehículo.

Consejos para peatones y personas en casa

Se debe buscar un lugar alto

Alejarse de postes de luz, árboles, cables caídos y estructuras inestables.

Las inundaciones ocultan baches y coladeras sin tapa.

No caminar ni nadar en el agua acumulada.

Si el agua comienza a entrar en la vivienda, desconecta la energía eléctrica y el gas. Coloca objetos de valor en partes altas.

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Con información de N+