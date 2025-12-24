Activan Alerta por Clima Hoy en CDMX: Así Estará la Temperatura durante la Nochebuena 2025

Estamos a unas horas de la Nochebuena 2025 y con ello, antes de salir a la cena, te decimos cómo estará el clima, pues las autoridades activaron una alerta por el frío, así que lee todos los detalles para que escojas la ropa adecuada.

En general, las autoridades de Protección Civil han pronosticado que se esperan lluvias para esta Nochebuena y la Navidad 2025; sin embargo, también es importante saber qué tanto frío hará estos días.

Alerta por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) informó la mañana de hoy 24 de diciembre de 2025 que el frío se va a sentir fuerte esta Nochebuena y en la Navidad.

En un comunicado, informó que se activó alerta amarilla por bajas temperaturas al sur y poniente de la CDMX.

Así estará el clima hoy: El reporte meteorológico de la SGIRPC explica que al medio día se alcanzará una temperatura máxima de 21 grados Celsius (°C), así como un ambiente cálido. Además, habrá cielo despejado a medio nublado, con condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas principalmente al sur y vientos del Norte y Noreste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h.

Clima para Navidad 2025

Autoridades han informado que hay posibilidad de lluvia para la Navidad 2025 en la CDMX; sin embargo, en el caso del frío aquí te informamos cuál es el pronóstico.

Para la madrugada del 25 de diciembre 2025, autoridades informaron que el termómetro marcará una "temperatura de 10ºC y se percibirá de fría a muy fría".

Más información en breve