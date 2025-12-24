Estos Bancos Sí Abren Mañana 25 de Diciembre 2025

Con la llegada de la Navidad muchas personas realizan compras, incluso de último momento, por eso es importante que sepas que este 25 de diciembre de 2025 es un día inhábil, por lo que las sucursales bancarias estarán cerradas, sin embargo, hay bancos que sí abrirán en Navidad. Te decimos cuáles son.

No obstante, se recomienda anticipar los movimientos bancarios para evitar contratiempos en los pagos de servicios o disposiciones de efectivo.

Noticia relacionada: Vuelve luego de 100 Años: Esta Es la Coincidencia en la Navidad 2025 que Regresará en Un Siglo.

¿Qué bansos sí abren el 25 de diciembre?

Mañana jueves 25 de diciembre, es un día inhábil para el sector financiero en México, conforme a las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Debido a esto, todas las sucursales tradicionales permanecerán cerradas durante la jornada de Navidad.

Sin embargo, hay instituciones que sí mantendrán sus operaciones con normalidad, se trata de:

Sucursales bancarias que operan dentro de almacenes comerciales o supermercados.

Además, los servicios bancarios continuarán en operaciones a través de los más de 65 mil cajeros automáticos, 58 mil corresponsales bancarios, banca digital y telefónica, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas este jueves 25 de diciembre.

👉 Conoce el comunicado completo aquí: https://t.co/WUudFKuAub pic.twitter.com/bPjWW91yC7 — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) December 23, 2025

Recuerda que en caso de que la fecha limite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

