Vuelve luego de 100 Años: Esta Es la Coincidencia en la Navidad 2025 que Regresará en Un Siglo

En México ya nos preparamos hoy 24 de diciembre de 2025 para llegar a la cena de Nochebuena, un momento que la mayoría pasa en familia, conviviendo y comiendo platillos tradicionales como pavo, pierna, lomo o romeritos, pero también es el preámbulo para una coincidencia que viviremos en esta Navidad, aquí te contamos de qué se trata.

Este miércoles aún es posible ver las calles llenas de gente, por las compras de último minuto, pero también es común escuchar la pregunta acerca de si es o no un día festivo, lo cual ya abordamos en la nota ¿Qué Día Es Festivo: 24 o 25 de Diciembre 2025? Fecha de Descanso Obligatorio en Navidad por Ley.

Además, luego de que ya se debió repartir el aguinaldo 2025 entre todos los trabajadores de México, es común escuchar la pregunta acerca de si los bancos abren o no este 24 de diciembre 2025.

¿Qué día es Navidad: 24 o 25 de diciembre?

En estas fechas, hay quienes suelen referirse a Navidad desde el día 24 de diciembre, pero ¿es correcto?

Recuerda que el 24 de diciembre es cuando se celebra la Nochebuena, el momento previo para dar paso a la Navidad, que es el 25 de diciembre.

Para saber cuál es el día feriado, y con ello tener claro cuál se paga, es suficiente con revisar lo que dice la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el documento oficial, el 25 de diciembre "no es día laborable y se considera como descanso obligatorio".

¿Cuál Es la Coincidencia que vuelve en la Navidad 2025?

Cada 100 años hay una coincidencia numérica que llega en la Navidad, pues tiene que ver con el día en que se celebra: 25-25.

La coincidencia que vuelve después de un siglo es que la fecha de Navidad, que es el día 25, coincide con el año en que se celebra, en este caso: 2025, lo cual sucedió en 1925 y no se repetirá sino hasta 2125.

Así que ya lo sabes, este 25 de diciembre 2025 viviremos una coincidencia que no pasará sino hasta dentro de un siglo.

