Alerta en CDMX por Vientos Fuertes y Tolvaneras Hoy, Sábado 28 de Marzo
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El aumento de rachas de viento superiores a 30 km/h provoca el levantamiento de polvo y partículas, degradando la visibilidad y la salud ambiental en la capital.
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La Secretaría del Medio Ambiente, a través del Sistema de Monitorización Atmosférica, ha emitido un aviso preventivo para la Ciudad de México debido al registro de vientos fuertes con rachas que superan los 30 a 35 km/h.
Este fenómeno meteorológico está provocando la resuspensión de partículas (PM10 y PM2.5), lo que derivará en condiciones de calidad del aire Mala o Muy Mala en las próximas horas.
Riesgos Principales
- Contaminación: La resuspensión de polvo eleva las concentraciones de partículas, afectando las vías respiratorias.
- Visibilidad reducida: El aire puede adquirir tonalidades grises o café debido a las tolvaneras, dificultando el tránsito.
- Peligros físicos: Riesgo de caída de ramas, árboles, lonas o estructuras ligeras.
Recomendaciones de Seguridad
Para proteger tu salud y bienestar, las autoridades sugieren seguir estas medidas:
- Resguardo: Busca un lugar seguro y evita permanecer a la intemperie si no es necesario.
- Precaución en la vía pública: No camines ni conduzcas cerca de árboles, cables de luz, bardas o estructuras en construcción.
- Asegura tu hogar: Retira objetos de balcones o azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.
- Monitoreo: Mantente informado sobre el estado del aire a través de la app aireCDMX o en el sitio oficial aire.cdmx.gob.mx.
Si presentas molestias respiratorias o irritación ocular debido al polvo, busca espacios cerrados y evita realizar actividades físicas al aire libre mientras persistan las rachas de viento.
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