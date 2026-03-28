Alerta en CDMX por Vientos Fuertes y Tolvaneras Hoy, Sábado 28 de Marzo

La Secretaría del Medio Ambiente, a través del Sistema de Monitorización Atmosférica, ha emitido un aviso preventivo para la Ciudad de México debido al registro de vientos fuertes con rachas que superan los 30 a 35 km/h.

Este fenómeno meteorológico está provocando la resuspensión de partículas (PM10 y PM2.5), lo que derivará en condiciones de calidad del aire Mala o Muy Mala en las próximas horas.

Riesgos Principales

Contaminación: La resuspensión de polvo eleva las concentraciones de partículas, afectando las vías respiratorias.

Visibilidad reducida: El aire puede adquirir tonalidades grises o café debido a las tolvaneras, dificultando el tránsito.

Peligros físicos: Riesgo de caída de ramas, árboles, lonas o estructuras ligeras.

Fuertes Vientos Derriban Árbol y Dañan Dos Vehículos y Cableado en Norte 82, GAM, CDMX

Recomendaciones de Seguridad

Para proteger tu salud y bienestar, las autoridades sugieren seguir estas medidas:

Resguardo: Busca un lugar seguro y evita permanecer a la intemperie si no es necesario. Precaución en la vía pública: No camines ni conduzcas cerca de árboles, cables de luz, bardas o estructuras en construcción. Asegura tu hogar: Retira objetos de balcones o azoteas que puedan ser arrastrados por el viento. Monitoreo: Mantente informado sobre el estado del aire a través de la app aireCDMX o en el sitio oficial aire.cdmx.gob.mx.

Si presentas molestias respiratorias o irritación ocular debido al polvo, busca espacios cerrados y evita realizar actividades físicas al aire libre mientras persistan las rachas de viento.

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